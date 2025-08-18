Camionistas homenageados com desfile inédito em Vialonga

Mais de três dezenas de camiões desfilaram em marcha lenta pelas ruas de Vialonga, numa iniciativa inédita integrada nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção. A ideia partiu de um camionista e foi concretizada pelo Grupo Motard Os Amigos do Pistão, como forma de homenagear e reconhecer o trabalho de todos os camionistas. A iniciativa aconteceu no sábado à tarde, 16 de Agosto, e o objectivo é voltar a repetir-se no próximo ano.

As festas de Vialonga decorreram de 14 a 17 de Agosto.