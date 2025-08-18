uma parceria com o Jornal Expresso
18/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 18-08-2025 11:55

Camionistas homenageados com desfile inédito em Vialonga

Trinta e quatro camiões desfilaram em marcha lenta pelas ruas de Vialonga, numa homenagem integrada nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção.

Mais de três dezenas de camiões desfilaram em marcha lenta pelas ruas de Vialonga, numa iniciativa inédita integrada nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção. A ideia partiu de um camionista e foi concretizada pelo Grupo Motard Os Amigos do Pistão, como forma de homenagear e reconhecer o trabalho de todos os camionistas. A iniciativa aconteceu no sábado à tarde, 16 de Agosto, e o objectivo é voltar a repetir-se no próximo ano.
As festas de Vialonga decorreram de 14 a 17 de Agosto.

