Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações

Rita Assunção já abriu o seu novo atelier de estética situado na Rua Capitão Salgueiro Maia, em Santarém. O Rita Assunção - Atelier de Estética & Formação é o novo estabelecimento de beleza da cidade que disponibiliza vários serviços de qualidade, como depilação a laser de diodo, manicure, pedicure, preenchimento de sobrancelhas com técnica de nano fios, entre outros serviços. A especialista também é bastante procurada pela qualidade das suas formações.

O novo atelier foi inaugurado na segunda-feira, 18 de Agosto, com a presença da família, amigos e vários clientes. Aqui ficam algumas imagens da inauguração.