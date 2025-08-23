Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes

Santarém voltou a receber a 22 de Agosto, junto à Casa do Campino, as partidas da 17ª Volta a Portugal de Cadetes Masculinos e da 4ª Volta a Portugal Feminina Sub-19.

Os eventos reuniram centenas de jovens atletas, acompanhados pelas suas equipas técnicas, familiares e amigos, sem esquecer os aficionados pelo ciclismo que correm Portugal de Norte a Sul.

Aqui ficam algumas imagens da partida da Volta a Portugal Feminina.