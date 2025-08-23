uma parceria com o Jornal Expresso
23/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 23-08-2025 16:02

Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes

1 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
2 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
3 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
4 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
5 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
6 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
7 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
8 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
9 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
10 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
11 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
12 / 12
Santarém recebeu partidas da Volta a Portugal Feminina e de Cadetes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Santarém voltou a receber a 22 de Agosto, junto à Casa do Campino, as partidas da 17ª Volta a Portugal de Cadetes Masculinos e da 4ª Volta a Portugal Feminina Sub-19.

Os eventos reuniram centenas de jovens atletas, acompanhados pelas suas equipas técnicas, familiares e amigos, sem esquecer os aficionados pelo ciclismo que correm Portugal de Norte a Sul.

Aqui ficam algumas imagens da partida da Volta a Portugal Feminina.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino