uma parceria com o Jornal Expresso
27/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 27-08-2025 22:20

Festival da Sopa da Pedra começa com entrega da certificação das caralhotas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Festival da Sopa da Pedra começou esta quarta-feira, 27 de Agosto em Almeirim, com a entrega da certificação das caralhotas pela União Europeia, cujo documento chegou numa mala diplomática para ser entregue no evento. O festival foi inaugurado pelo presidente da câmara, Pedro Ribeiro, e presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, prometendo muita animação e gastronomia até 31 de Agosto.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino