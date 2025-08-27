Festival da Sopa da Pedra começa com entrega da certificação das caralhotas

O Festival da Sopa da Pedra começou esta quarta-feira, 27 de Agosto em Almeirim, com a entrega da certificação das caralhotas pela União Europeia, cujo documento chegou numa mala diplomática para ser entregue no evento. O festival foi inaugurado pelo presidente da câmara, Pedro Ribeiro, e presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, prometendo muita animação e gastronomia até 31 de Agosto.