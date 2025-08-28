uma parceria com o Jornal Expresso
28/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
28-08-2025

Batucadeiras de Vialonga levam o batuque cabo-verdiano além-fronteiras

Batucadeiras de Vialonga levam o batuque cabo-verdiano além-fronteiras
As Batucadeiras de Vialonga tocaram num videoclipe da Madonna e mantêm viva a tradição ancestral, ensaiando todos os domingos na sede da Associação dos Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira.

As Batucadeiras de Vialonga já tocaram com a Madonna, mas continuam a ensaiar todos os domingos na sede da Associação dos Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira. Formado apenas por mulheres, o grupo tornou-se símbolo da tradição cabo-verdiana e da colectividade.

O batuque nasceu em Cabo Verde durante a escravatura, quando as mulheres cantavam para partilhar dores e experiências. A “Tchabeta”, feita de napa recheada, dá vida a esta música que é resistência e afirmação cultural. Hoje, o maior desafio é transmitir esta tradição às novas gerações.

Reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

