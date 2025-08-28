O MIRANTE TV | 28-08-2025 10:00
Batucadeiras de Vialonga levam o batuque cabo-verdiano além-fronteiras
As Batucadeiras de Vialonga tocaram num videoclipe da Madonna e mantêm viva a tradição ancestral, ensaiando todos os domingos na sede da Associação dos Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira.
As Batucadeiras de Vialonga já tocaram com a Madonna, mas continuam a ensaiar todos os domingos na sede da Associação dos Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira. Formado apenas por mulheres, o grupo tornou-se símbolo da tradição cabo-verdiana e da colectividade.
O batuque nasceu em Cabo Verde durante a escravatura, quando as mulheres cantavam para partilhar dores e experiências. A “Tchabeta”, feita de napa recheada, dá vida a esta música que é resistência e afirmação cultural. Hoje, o maior desafio é transmitir esta tradição às novas gerações.
