28/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 28-08-2025 21:57

Encontro sénior de Benavente volta a encher Camarinhais

O Parque de Actividades Escotistas, em Camarinhais, Benavente, foi palco, a 28 de Agosto, de mais um Encontro Concelhio Sénior, iniciativa que juntou centenas de reformados e pensionistas do município à volta de mesas partilhadas, sardinhas assadas e muita música.

O XXVIII Encontro Concelhio Sénior de Benavente decorreu na última quinta-feira de Agosto e voltou a ser uma celebração do espírito de amizade entre as gerações mais velhas do concelho.

Organizado pela Câmara Municipal de Benavente, em parceria com as Juntas de Freguesia, o almoço convívio reuniu reformados, pensionistas e idosos residentes no município para um dia diferente, marcado pelo reencontro e pela partilha de histórias.

O Parque de Actividades Escotistas, em Camarinhais, encheu-se de mesas, cheiro a sardinha assada e som de música popular, num ambiente animado e descontraído. No cardápio não faltaram febras, entremeadas, pão, salada e fruta que ajudaram a compor o espírito festivo da ocasião.

Para muitos participantes, o encontro foi mais do que uma refeição comunitária: foi a oportunidade de rever amigos de longa data, conviver com vizinhos e sentir que continuam a fazer parte da vida activa do concelho.

A iniciativa, de carácter gratuito, insere-se também nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovendo saúde e bem-estar, redução das desigualdades e reforço das parcerias locais.

A autarquia sublinha que o encontro, já com quase três décadas de tradição, “é um momento de valorização dos mais velhos e de combate ao isolamento social”, mantendo viva a ligação das gerações seniores ao município.

