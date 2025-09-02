Sérgio Carrinho em discurso directo numa entrevista a O MIRANTE

No dia em que se realiza o funeral de Sérgio Carrinho, que vai ser cremado no Entroncamento, recuperamos excertos e imagens de uma entrevista a O MIRANTE realizada em Fevereiro de 2009 onde o autarca fala do Ecoparque do Relvão como uma tábua de salvação para o emprego no concelho da Chamusca; dos consensos políticos que sempre o ajudaram a gerir a autarquia, e do descontrole na tesouraria da câmara que lhe causou grandes dissabores. Sobre a sua vida pessoal confessou que sempre deu um significado enorme à vida a partir da guerra do Ultramar. "A minha valorização do estar vivo não tem limites. E qualquer coisa que coloque isso em risco deixa-me preocupado porque valorizo todos os bocadinhos da vida”, confessou, numa conversa gravada para a posteridade de que reproduzimos excertos e imagens.