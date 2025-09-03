Festival Internacional de Folclore Celestino Graça traz danças e cantar do mundo a Santarém

Brasil, Cabo Verde, Sérvia, Eslováquia, Equador e Estados Unidos da América são os países estrangeiros representados nesta edição, a que se juntam diversos agrupamentos nacionais.

As danças e cantares do mundo voltam a Santarém de 3 a 7 de Setembro em mais um Festival Internacional de Folclore Celestino Graça. A iniciativa é organizada pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas. A cerimónia de inauguração decorreu na tarde de quarta-feira junto ao busto de Celestino Graça, patrono e fundador do evento.

Brasil, Cabo Verde, Sérvia, Eslováquia, Equador e Estados Unidos da América são os países estrangeiros representados nesta edição, a que se juntam diversos agrupamentos nacionais, num total de cerca de 500 participantes. O programa é variado e tem como base a Casa do Campino.