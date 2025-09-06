uma parceria com o Jornal Expresso
06/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 06-09-2025 13:21

Exposição fotográfica abriu oficialmente as Festas da Póvoa de Santa Iria

Celebrações em Honra de Nossa Senhora da Piedade começaram com a inauguração de uma exposição fotográfica. Um dos pontos altos acontece este sábado com a bênção dos barcos avieiros no Tejo.

As Festas da Póvoa de Santa Iria em Honra de Nossa Senhora da Piedade arrancaram oficialmente na sexta-feira, com a inauguração da exposição fotográfica “Póvoa de Santa Iria: passado e presente”, na sede da ACAPSI, depois de o momento ter sido adiado na quinta-feira em memória das vítimas do acidente do Elevador da Glória.

Os autarcas locais e o presidente do município de Vila Franca de Xira visitaram depois o recinto das festas, que este ano regressou às origens, na zona ribeirinha da cidade.

Um dos momentos altos está marcado para este sábado, às 21h30, com a bênção dos barcos avieiros e embarcações engalanadas no Rio Tejo. A festa continua no domingo e encerra com fogo-de-artifício.

    Fotogaleria

