09/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 09-09-2025 16:58

Décima edição da Agroglobal inaugurada em Santarém pelo ministro da Agricultura

A Agroglobal reúne até dia 11 de Setembro mais de 280 empresas e entidades do sector agrícola, com demonstrações e debates no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, e campos experimentais na Quinta da Alorna.

A maior feira agrícola profissional do país regressou a Santarém esta terça-feira, 9 de Setembro, e reúne no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas cerca de 280 empresas e entidades ligadas à agricultura, pecuária, floresta e indústria agroalimentar. A 10ª edição da Agroglobal, que decorre até quinta-feira, destaca-se pela partilha de conhecimento e promoção do agro-negócio, contando ainda com demonstrações de tecnologias e equipamentos nos campos da Quinta da Alorna, em Almeirim.

A inauguração contou com a presença do ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, e de outras entidades oficiais, que foram recebidos na Quinta da Alorna, em Almeirim, regressando depois a Santarém para visitar a feira e encerrar a sessão sobre o futuro da mecanização agrícola.

