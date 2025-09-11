A apresentação oficial do projecto de descarbonização das fábricas localizadas em Portugal no âmbito da estratégia de sustentabilidade 2030 realizou-se dia 10 de Setembro, numa visita à unidade industrial de Benavente, que contou com a presença do CEO do Grupo Sugal, João Ortigão Costa, e o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes.

Sugal instala em Benavente a primeira caldeira de biomassa florestal da indústria do tomate na Europa

Na unidade industrial de Benavente da Sugal está instalada a primeira caldeira de biomassa florestal para processamento de tomate em operação na Europa, reduzindo de forma significativa o impacto ambiental da produção.

A tecnologia, co-financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), insere-se no programa de descarbonização e sustentabilidade 2022-2026 do grupo e torna a fábrica de Benavente a mais eficiente do sector a nível energético em território europeu.

O investimento faz parte de um plano de 49 milhões de euros em Portugal, com uma taxa de execução já acima dos 80%. A meta de reduzir até 40% as emissões de dióxido de carbono nas operações nacionais deverá ser cumprida três anos antes do previsto, em 2027.

Até 2030, a Sugal prevê investir 100 milhões de euros no conjunto das suas operações, reforçando o compromisso em liderar a transição sustentável da indústria agro-alimentar.

