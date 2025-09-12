Alma do Vinho brinda em Alenquer com 300 provas e concertos

Alenquer deu início à 7.ª edição do Festival Alma do Vinho, levantando o copo em honra da tradição. Até domingo, há mais de 300 vinhos para provar, apresentados por 37 produtores vitivinícolas de nove concelhos, numa homenagem à região de Lisboa e, em especial, ao concelho de Alenquer, que conta com mais de 8.000 hectares de vinha plantada.

Este ano o festival recebe visitantes de várias nacionalidades, o que levou a que os alojamentos ficassem esgotados. Pelo Parque Urbano da Romeira vão passar Daniela Mercury, Os Quatro e Meia, Buba Espinho e Bárbara Bandeira.



