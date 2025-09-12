O MIRANTE TV | 12-09-2025 21:56
Alma do Vinho brinda em Alenquer com 300 provas e concertos
A 7.ª edição do Festival Alma do Vinho celebra a riqueza vitivinícola da região e atrai visitantes de várias nacionalidades.
Alenquer deu início à 7.ª edição do Festival Alma do Vinho, levantando o copo em honra da tradição. Até domingo, há mais de 300 vinhos para provar, apresentados por 37 produtores vitivinícolas de nove concelhos, numa homenagem à região de Lisboa e, em especial, ao concelho de Alenquer, que conta com mais de 8.000 hectares de vinha plantada.
Este ano o festival recebe visitantes de várias nacionalidades, o que levou a que os alojamentos ficassem esgotados. Pelo Parque Urbano da Romeira vão passar Daniela Mercury, Os Quatro e Meia, Buba Espinho e Bárbara Bandeira.
Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE
Este ano o festival recebe visitantes de várias nacionalidades, o que levou a que os alojamentos ficassem esgotados. Pelo Parque Urbano da Romeira vão passar Daniela Mercury, Os Quatro e Meia, Buba Espinho e Bárbara Bandeira.
Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar