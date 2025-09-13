Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto

A 4ª edição do Art’In Rua – Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar decorre até domingo, 14 de Setembro. O evento, organizado pelo Município de Tomar e Tenda Produções, leva até à cidade companhias e artistas de várias partes do mundo. Ao longo de três dias as ruas enchem-se de arte e criatividade, com performances de dança, teatro, música, circo contemporâneo, estátuas vivas, malabarismo e muito mais.

O espectáculo de abertura decorreu no Convento de Cristo, contando com a presença da vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, entre outras entidades.