uma parceria com o Jornal Expresso
13/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 13-09-2025 08:00

Secretário de Estado da Educação esteve em Mação na recepção aos alunos

1 / 4
Secretário de Estado da Educação esteve em Mação na recepção aos alunos
2 / 4
Secretário de Estado da Educação esteve em Mação na recepção aos alunos
3 / 4
Secretário de Estado da Educação esteve em Mação na recepção aos alunos
4 / 4
Secretário de Estado da Educação esteve em Mação na recepção aos alunos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O arranque do novo ano letivo no Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, ficou marcado pela recepção aos pais e alunos dos três anos do pré-escolar, do 1.º ano e do 5.º ano, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, recebeu esta sexta-feira, 12 de Setembro, a visita do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, para a recepção aos pais e alunos que iniciam novos ciclos de aprendizagem.

Num momento marcado pela proximidade e pela simbologia da entrada na vida escolar, houve intervenções da directora do agrupamento, Rufina Costa, e da presidente da Câmara Municipal de Mação, Margarida Lopes.

Com esta iniciativa, o Agrupamento de Escolas Verde Horizonte marcou simbolicamente o arranque do novo ano lectivo, sublinhando a relevância da educação como base de desenvolvimento do concelho de Mação.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar