O MIRANTE TV | 14-09-2025 16:40
Circuito de Trail do Ribatejo está a terminar mas novo ano promete novidades
Complexo Aquático de Santarém foi palco de uma manhã desportiva organizada pelo Circuito de Trail do Ribatejo que juntou centenas de pessoas.
A edição deste ano do Circuito de Trail do Ribatejo está a terminar mas o próximo ano tem muitas novidades, nomeadamente a introdução de novas provas no calendário.
No domingo, 14 de Setembro, decorreu no complexo aquático de Santarém uma manhã desportiva organizada pela associação, que juntou centenas de atletas em percursos de caminhada, trail de 10 km e de 19 km.
Aqui ficam algumas imagens de uma manhã de convívio e de exercício físico no culminar de uma época de sucesso do Circuito de Trail do Ribatejo.
