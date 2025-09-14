O MIRANTE TV | 14-09-2025 18:44
Roteiro literário mostra o mundo de Constantino o Guardador de Vacas e de Sonhos
Lançamento do roteiro aconteceu na manhã de domingo, 14 de Setembro, com a presença de Constantino Cara-Linda.
Percorrer as ruas do Freixial, em Bucelas, Loures, é seguir os passos de Constantino Cara-Linda, o protagonista do romance que Alves Redol imortalizou em 1962.
Na manhã de domingo, 14 de Setembro, a Câmara de Loures e a Junta de Freguesia de Bucelas apresentaram um novo roteiro literário, inspirado na obra do escritor neo-realista, que leva os visitantes por sete pontos espalhados pela aldeia.
Os visitantes podem ter acesso a informação histórica, fotografias e entrevistas de locais, entre eles o próprio Constantino Cara-Linda, que também esteve presente na cerimónia.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar