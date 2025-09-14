uma parceria com o Jornal Expresso
14/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 14-09-2025 14:36

Tradição do Círio de Nossa Senhora da Piedade cumpriu-se em Tomar

Tradição do Círio de Nossa Senhora da Piedade cumpriu-se em Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Círio de Nossa Senhora da Piedade é uma das mais antigas manifestações religiosas da cidade, sendo organizado pela Paróquia de Tomar.

O tradicional cortejo do Círio de Nossa Senhora da Piedade realizou-se em Tomar na manhã de domingo, 14 de Setembro. O desfile de cavaleiros, charretes, fogaças e banda musical saiu da Mata dos Sete Montes e contou com a participação de autarcas, escuteiros e militares. Também D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca Emérito de Lisboa, marcou presença.

O Círio de Nossa Senhora da Piedade é uma das mais antigas manifestações religiosas da cidade, sendo organizado pela Paróquia de Tomar.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar