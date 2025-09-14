Tradição do Círio de Nossa Senhora da Piedade cumpriu-se em Tomar

O Círio de Nossa Senhora da Piedade é uma das mais antigas manifestações religiosas da cidade, sendo organizado pela Paróquia de Tomar.

O tradicional cortejo do Círio de Nossa Senhora da Piedade realizou-se em Tomar na manhã de domingo, 14 de Setembro. O desfile de cavaleiros, charretes, fogaças e banda musical saiu da Mata dos Sete Montes e contou com a participação de autarcas, escuteiros e militares. Também D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca Emérito de Lisboa, marcou presença.

