O MIRANTE TV | 14-09-2025 14:36
Tradição do Círio de Nossa Senhora da Piedade cumpriu-se em Tomar
O Círio de Nossa Senhora da Piedade é uma das mais antigas manifestações religiosas da cidade, sendo organizado pela Paróquia de Tomar.
O tradicional cortejo do Círio de Nossa Senhora da Piedade realizou-se em Tomar na manhã de domingo, 14 de Setembro. O desfile de cavaleiros, charretes, fogaças e banda musical saiu da Mata dos Sete Montes e contou com a participação de autarcas, escuteiros e militares. Também D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca Emérito de Lisboa, marcou presença.
O Círio de Nossa Senhora da Piedade é uma das mais antigas manifestações religiosas da cidade, sendo organizado pela Paróquia de Tomar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar