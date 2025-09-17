Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho

Beatriz Costa e Miguel Isidro, de Pontével, foram os grandes vencedores da gala que destacou a juventude e a tradição vitivinícola do concelho.

O concelho do Cartaxo tem novos embaixadores da Vinha e do Vinho. Na gala realizada na noite de 13 de Setembro, no Pavilhão Municipal de Exposições, sete jovens subiram ao palco para disputar o título que distingue quem melhor representa a ligação à vinha e vinho do concelho. Os vencedores foram Beatriz Costa e Miguel Isidro, ambos da freguesia de Pontével, que passam a assumir o papel de embaixadores do concelho nesta área.

O segundo lugar foi atribuído a Daniela Vieira, da freguesia de Valada, enquanto Lara Guardiano, de Vila Chã de Ourique, ficou em terceiro. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem ao campino José “Mimoso”, lembrado pela sua dedicação e contributo para a preservação das tradições ribatejanas.