Inaugurada Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira

Investimento de 20 milhões de euros vem dar aos utentes da região os cuidados de saúde mais modernos disponíveis no país e colmatar as falhas dos centros de saúde e do hospital.

A Clínica do Hospital da Luz em Vila Franca de Xira foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 17 de Setembro, proporcionando tratamentos de última geração aos utentes da região.

Dispõe de consultas externas de especialidade, exames de imagem, gastrenterologia, análises clínicas e tratamentos de enfermagem.

Representou um investimento de 20 milhões de euros do grupo Luz Saúde, que tem como objectivo garantir cuidados de saúde de proximidade com qualidade.

A inauguração da clínica contou com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, bem como do presidente da junta da cidade, Ricardo Carvalho.

A clínica nasce numa zona carenciada em termos de cuidados de saúde primários, representando uma melhoria na assistência à população.

