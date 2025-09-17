uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 17-09-2025 22:03

ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes

ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes
Instituição de ensino superior privado investiu 1,5 milhões de euros num imóvel do centro histórico para criar alojamento para 35 estudantes.

O ISLA Santarém inaugurou esta quarta-feira, 17 de Setembro, uma residência para estudantes no centro histórico da cidade, paredes meias com a histórica Igreja de São João do Alporão. O investimento na remodelação do imóvel atingiu um milhão e meio de euros. A residência conta com 35 camas, cozinha, lavandaria, estacionamento e outros espaços comuns, dispondo também de um amplo espaço exterior.

A inauguração contou com a presença do ministro a Educação, Fernando Alexandre, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do administrador do ISLA Santarém, Manuel Damásio, do presidente do ISLA Santarém, Domingos Martinho, e da delegada do administrador, Filipa Martinho, entre outras individualidades.

