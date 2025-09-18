uma parceria com o Jornal Expresso
18/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 18-09-2025 15:22

José Paulo Duarte: “Os políticos têm dado cabo do país”

José Paulo Duarte nasceu em Torres Vedras, onde o pai fundou, em 1946, a transportadora que hoje é uma referência nacional. Actualmente, o Grupo Paulo Duarte é gerido pelos dois filhos, mas o empresário continua diariamente presente nas instalações da Ota, onde investiu 10 milhões de euros. Em entrevista ao O MIRANTE, José Paulo Duarte fala das origens, das crises que atravessou e da visão que mantém para o futuro da empresa.

José Paulo Duarte nasceu em Torres Vedras, em 1955, no mesmo local onde o pai fundou a transportadora que hoje é uma referência nacional. Cresceu entre o desporto e as amizades, mas desde cedo trocou as férias na praia pelo trabalho.
Nunca tirou carta de pesados, preferiu a gestão e aprendeu com a vida e com as pessoas. Casou-se em 1979, constituiu família e manteve sempre a disciplina e a frontalidade como marcas pessoais.
Ao longo das décadas enfrentou crises difíceis, que conseguiu ultrapassar, e hoje, com 70 anos, os filhos seguem o caminho no Grupo Paulo Duarte, que emprega 1.300 pessoas e possui mais de 2 mil viaturas.
Recentemente, o grupo inaugurou uma nova base na Ota, com um investimento superior a 10 milhões de euros, reforçando a sua posição no mercado nacional e internacional.

Entrevista completa disponível na edição impressa do O MIRANTE.

