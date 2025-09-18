uma parceria com o Jornal Expresso
18/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 18-09-2025 15:06

Moradores do Bairro dos Quintais revoltados com obras intermináveis dos SMAS

Moradores do Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, queixam-se das obras dos SMAS que começaram em Novembro e ainda não terminaram. Pó, ruído, cabos soltos e falta de descanso estão a tornar a vida da população num inferno diário.

Os moradores do Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, estão revoltados com as obras dos SMAS que começaram em Novembro, mas que ainda não terminaram, transformando a Avenida Eduardo Veiga Araújo num estaleiro. Não podem estender a roupa por causa do pó, gastam mais água porque passam horas a limpar os portões das suas casas e o chão, ficaram sem Internet, telefone e televisão e, no decorrer dos trabalhos, chegaram a cair cabos e estruturas que danificaram uma das habitações.
Durante a noite e logo de manhã cedo, a população diz estar privada de descanso por causa do ruído que os carros fazem ao passar na estrada onde decorrem os trabalhos, além da projecção de pedras.
Cabos pendurados, tampas de esgoto perigosas e terra que abate no passeio são um perigo para os transeuntes daquela zona.

