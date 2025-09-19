Associação de Futebol de Santarém e McDonald’s premeiam desempenho de estudantes atletas

Francisco Nunes, Pedro Marques, Dinis Ribeiro e Maria Machado receberam os Prémios de Mérito 2023/2024, numa parceria entre o McDonald’s de Santarém e a Associação de Futebol de Santarém.

A Associação de Futebol de Santarém, em parceria com o McDonald’s de Santarém, entregou no dia 18 de Setembro os Prémios de Mérito aos melhores alunos atletas da época 2023/2024. Foram premiados Francisco Nunes (CD “Os Águias”, Juniores), Pedro Marques (CA Ouriense, Juvenis), Dinis Ribeiro (CA Riachense, Iniciados) e Maria Machado (Vitória de Santarém, Juniores Feminino).

A cerimónia decorreu no restaurante McDonald’s em Santarém e distinguiu quatro jovens que conciliaram de forma exemplar o desempenho escolar com a prática desportiva, tendo cada um recebido um prémio monetário de 500 euros, um diploma de mérito e dois bilhetes para um jogo da Seleção Nacional A em Portugal. Foram ainda atribuídas menções honrosas aos clubes e agrupamentos de escolas dos distinguidos.