Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente

A Unidade Local de Saúde da Lezíria promove nos dias 19 e 20 de Setembro a Feira da Saúde, na Casa do Campino, integrada nas comemorações dos 40 anos do Hospital Distrital de Santarém.

O Hospital de Santarém assinala os 40 anos da unidade com uma feira da saúde, nos dias 19 e 20 de setembro. A sessão de abertura contou com os discursos do presidente da câmara de Santarém, João Leite, e do presidente do conselho administrativo da ULS Lezíria, Pedro Marques. O momento alto da cerimónia foi o testemunho de Maria Jorge, que partilhou a sua experiência a lidar com um cancro e demonstrou ser um exemplo de superação.

Durante dois dias vão decorrer rastreios gratuitos, actividades de sensibilização e iniciativas para todas as idades. O programa inclui momentos como yoga do riso, sessões de mindfulness, um talk show sobre fibromialgia, entre outras.

Mais do que uma feira, a iniciativa pretende aproximar os cidadãos dos serviços de saúde e reforçar a importância da prevenção e do bem-estar.