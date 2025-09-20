"A política tem que ser feita de pessoas sérias com projectos capazes"
Nuno Carapinha é adjunto da presidência na Câmara de Azambuja, autarquia onde trabalha há mais de duas décadas e onde começou por atender telefonemas da população. A sua infância foi passada em Aveiras de Baixo e desses tempos recorda com carinho o momento do dia em que esperava o pai numa paragem de autocarros. Foi nessa freguesia do mesmo concelho que se lançou ao mundo do trabalho a servir à mesa num restaurante. Criativo por natureza, gosta de explorar essa sua faceta e não sabe estar parado. É director do Azambuja CULTFEST- Festival Cultural do Ribatejo e integra um conhecido coro de gospel. A hipocrisia tira-o do sério e lamenta que haja quem esteja na política para dar nas vistas e ter atenção.