20/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 20-09-2025 10:00

"A política tem que ser feita de pessoas sérias com projectos capazes"

Nuno Carapinha é um azambujense que gosta de expressar a sua veia criativa - foto O MIRANTE
Nuno Carapinha é adjunto da presidência na Câmara de Azambuja.

Nuno Carapinha é adjunto da presidência na Câmara de Azambuja, autarquia onde trabalha há mais de duas décadas e onde começou por atender telefonemas da população. A sua infância foi passada em Aveiras de Baixo e desses tempos recorda com carinho o momento do dia em que esperava o pai numa paragem de autocarros. Foi nessa freguesia do mesmo concelho que se lançou ao mundo do trabalho a servir à mesa num restaurante. Criativo por natureza, gosta de explorar essa sua faceta e não sabe estar parado. É director do Azambuja CULTFEST- Festival Cultural do Ribatejo e integra um conhecido coro de gospel. A hipocrisia tira-o do sério e lamenta que haja quem esteja na política para dar nas vistas e ter atenção.

