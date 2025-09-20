uma parceria com o Jornal Expresso
20/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 20-09-2025 17:11

Grupo Etnográfico de Alpiarça animou o centro histórico de Santarém

Grupo Etnográfico de Alpiarça animou o centro histórico de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As manhãs de sábado no centro histórico de Santarém foram animadas durante o Verão por ranchos folclóricos, no âmbito do projecto in.Tradição. Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio fechou o programa deste ano.

As manhãs de sábado nas ruas do centro histórico de Santarém têm sido animadas durante o Verão por ranchos folclóricos da região, no âmbito do projecto in.Tradição. A fechar o programa, que se estendeu por três meses, esteve, na manhã de 20 de Setembro, o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio.

O desfile etnográfico passa por diversas artérias e termina no Largo do Seminário. A iniciativa acontece desde 2016, sendo dinamizada pela Fundação Inatel.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar