O MIRANTE TV | 20-09-2025 17:11
Grupo Etnográfico de Alpiarça animou o centro histórico de Santarém
As manhãs de sábado no centro histórico de Santarém foram animadas durante o Verão por ranchos folclóricos, no âmbito do projecto in.Tradição. Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio fechou o programa deste ano.
As manhãs de sábado nas ruas do centro histórico de Santarém têm sido animadas durante o Verão por ranchos folclóricos da região, no âmbito do projecto in.Tradição. A fechar o programa, que se estendeu por três meses, esteve, na manhã de 20 de Setembro, o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio.
O desfile etnográfico passa por diversas artérias e termina no Largo do Seminário. A iniciativa acontece desde 2016, sendo dinamizada pela Fundação Inatel.
