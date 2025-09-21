O MIRANTE TV | 21-09-2025 14:17
Coro Lisboa Cantat lançou novo álbum em Santarém
A Associação Musical Lisboa Cantat escolheu a cidade de Santarém para o lançamento oficial do seu mais recente trabalho discográfico, intitulado `50 Anos de Liberdade e Democracia´.
A Associação Musical Lisboa Cantat escolheu a cidade de Santarém para o lançamento oficial do seu mais recente trabalho discográfico, intitulado `50 Anos de Liberdade e Democracia´. A apresentação decorreu no sábado, 20 de Setembro, na Igreja de São João de Alporão. O álbum homenageia as conquistas da Revolução de Abril de 1974 através da música e da memória colectiva. O Coro de Câmara Lisboa Cantat interpretou ao vivo várias das peças do álbum.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar