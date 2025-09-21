Coro Lisboa Cantat lançou novo álbum em Santarém

A Associação Musical Lisboa Cantat escolheu a cidade de Santarém para o lançamento oficial do seu mais recente trabalho discográfico, intitulado `50 Anos de Liberdade e Democracia´.

A Associação Musical Lisboa Cantat escolheu a cidade de Santarém para o lançamento oficial do seu mais recente trabalho discográfico, intitulado `50 Anos de Liberdade e Democracia´. A apresentação decorreu no sábado, 20 de Setembro, na Igreja de São João de Alporão. O álbum homenageia as conquistas da Revolução de Abril de 1974 através da música e da memória colectiva. O Coro de Câmara Lisboa Cantat interpretou ao vivo várias das peças do álbum.