21/09/2025

O MIRANTE TV | 21-09-2025 14:17

Coro Lisboa Cantat lançou novo álbum em Santarém

A Associação Musical Lisboa Cantat escolheu a cidade de Santarém para o lançamento oficial do seu mais recente trabalho discográfico, intitulado `50 Anos de Liberdade e Democracia´. A apresentação decorreu no sábado, 20 de Setembro, na Igreja de São João de Alporão. O álbum homenageia as conquistas da Revolução de Abril de 1974 através da música e da memória colectiva. O Coro de Câmara Lisboa Cantat interpretou ao vivo várias das peças do álbum.
