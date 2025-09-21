uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 21-09-2025 10:00

Francisco Teixeira é a alma do restaurante que abriu há mais de 30 anos em Santarém

Francisco Teixeira é a alma do restaurante que abriu há mais de 30 anos em Santarém
Francisco Teixeira gere o restaurante A Grelha, em Santarém - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Natural de Celorico de Basto sediou-se em Santarém, cidade onde abriu com a esposa o restaurante A Grelha. Aos 73 anos, o hoteleiro no activo mais antigo da cidade diz que não perdeu a vontade de trabalhar e de bem servir os clientes.

Quando Francisco Teixeira deixou Celorico de Basto para trabalhar nada sabia sobre cozinha e longe estava de imaginar que esse seria o ramo de negócio no qual iria singrar. Aos 73 anos continua a ser a alma de um dos clássicos restaurantes de Santarém, A Grelha, que serve comida de conforto acompanhada de uma garrafeira a preceito há 32 anos. De suspensórios ao peito, não foge ao trabalho nem a dois dedos de conversa com os clientes. Nesta conversa, que pode ser lida na edição impressa de O MIRANTE, o empresário de hotelaria mais antigo da cidade escalabitana recorda uma vida de trabalho que começou em tenra idade e que tão cedo não quer deixar.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar