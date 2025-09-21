uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 21-09-2025 14:17

Marcha do Orgulho desfilou pelo centro de Santarém

Algumas dezenas de activistas e defensores dos direitos da comunidade LGBTI percorreram o centro de Santarém na tarde de sábado gritando palavras de ordem.

Cerca de meia centena de pessoas participaram na tarde de sábado, 20 de Setembro, na Marcha Orgulho LGBTI+ de Santarém. O desfile, com palavras de ordem como “nem menos, nem mais, direitos iguais”, partiu do Jardim da República e percorreu algumas ruas do centro da cidade, sempre acompanhado por agentes da PSP. Entre os participantes estiveram candidatos autárquicos da coligação Bloco de Esquerda/Livre em Santarém e viram-se também bandeiras de forças políticas como o Volt e a Juventude Socialista.

