O MIRANTE TV | 21-09-2025 20:49
Milhares de motociclistas na Bênção dos Capacetes em Fátima
Edição deste ano contou com a presença de cerca de 180 mil motociclistas, vindos de todo o país.
A décima peregrinação da Bênção dos Capacetes decorreu em Fátima no fim-de-semana de 20 e 21 de Setembro. Na manhã de domingo teve lugar a missa presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério. O santuário recebeu cerca de 180 mil motociclistas vindos de todo o país. A edição deste ano ficou marcada por um forte apelo à segurança rodoviária.
Os motociclistas participaram também nas celebrações, nomeadamente no acolhimento de peregrinos, no transporte do andor, no apoio à distribuição da comunhão, na recitação do rosário e nas leituras.
