Santarém despediu-se do Verão com música electrónica nas Portas do Sol

O emblemático Jardim das Portas do Sol, em Santarém, conheceu uma animação fora do comum no sábado, 20 de Setembro, com a música electrónica a marcar o ritmo durante a tarde e parte da noite.

O emblemático Jardim das Portas do Sol, em Santarém, conheceu uma animação fora do comum no sábado, 20 de Setembro, com a música electrónica a marcar o ritmo durante a tarde e parte da noite. O evento Sun Gates in Santarém teve boa adesão de público e foram muitos os que dançaram ao som dos sets preparados por diversos DJs, num espaço ao ar livre com deslumbrante vista para o Tejo.