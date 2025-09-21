uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 21-09-2025 14:17

Santarém despediu-se do Verão com música electrónica nas Portas do Sol

Santarém despediu-se do Verão com música electrónica nas Portas do Sol
O emblemático Jardim das Portas do Sol, em Santarém, conheceu uma animação fora do comum no sábado, 20 de Setembro, com a música electrónica a marcar o ritmo durante a tarde e parte da noite.

O emblemático Jardim das Portas do Sol, em Santarém, conheceu uma animação fora do comum no sábado, 20 de Setembro, com a música electrónica a marcar o ritmo durante a tarde e parte da noite. O evento Sun Gates in Santarém teve boa adesão de público e foram muitos os que dançaram ao som dos sets preparados por diversos DJs, num espaço ao ar livre com deslumbrante vista para o Tejo.

    Fotogaleria

    Especiais de O MIRANTE
