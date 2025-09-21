O MIRANTE TV | 21-09-2025 14:17
Santarém despediu-se do Verão com música electrónica nas Portas do Sol
O emblemático Jardim das Portas do Sol, em Santarém, conheceu uma animação fora do comum no sábado, 20 de Setembro, com a música electrónica a marcar o ritmo durante a tarde e parte da noite.
O emblemático Jardim das Portas do Sol, em Santarém, conheceu uma animação fora do comum no sábado, 20 de Setembro, com a música electrónica a marcar o ritmo durante a tarde e parte da noite. O evento Sun Gates in Santarém teve boa adesão de público e foram muitos os que dançaram ao som dos sets preparados por diversos DJs, num espaço ao ar livre com deslumbrante vista para o Tejo.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar