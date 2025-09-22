uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 22-09-2025 22:25

Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica

1 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
2 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
3 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
4 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
5 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
6 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
7 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
8 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
9 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
10 / 10
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sessão de abertura do ano lectivo 2025/2026 decorreu na segunda-feira, 22 de Setembro.

A sessão de abertura do ano lectivo 2025/2026 do Centro Qualifica, do Agrupamento de Escolas Templários, decorreu na segunda-feira, 22 de Setembro. A cerimónia teve lugar no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar. O momento contou com a recepção aos formandos. Também estiveram presentes o director do agrupamento escolar, Paulo Macedo, e o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.

O Qualifica é um programa vocacionado para a qualificação de adultos que tem por objectivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar