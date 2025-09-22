O MIRANTE TV | 22-09-2025 22:25
Agrupamento Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
Sessão de abertura do ano lectivo 2025/2026 decorreu na segunda-feira, 22 de Setembro.
A sessão de abertura do ano lectivo 2025/2026 do Centro Qualifica, do Agrupamento de Escolas Templários, decorreu na segunda-feira, 22 de Setembro. A cerimónia teve lugar no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar. O momento contou com a recepção aos formandos. Também estiveram presentes o director do agrupamento escolar, Paulo Macedo, e o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.
O Qualifica é um programa vocacionado para a qualificação de adultos que tem por objectivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos.
