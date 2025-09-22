Casa cheia na apresentação da nova época da AD Carregado

Associação Desportiva do Carregado apresentou a nova época com 14 modalidades e mais de 600 atletas em festa no campo José Lacerda Pinto Barreiros.

A Associação Desportiva do Carregado apresentou, no sábado à tarde, as 14 modalidades desportivas para a nova época, num evento que encheu a casa. Pais, sócios e apoiantes marcaram presença no campo de futebol José Lacerda Pinto Barreiros e aplaudiram os mais de 600 atletas de várias idades que vão vestir a camisola do clube. As modalidades desfilaram pelo relvado sintético ao som de música, aplausos e muitas fotografias.

Segundo o recém-eleito presidente, Nuno Coelho, este ano o Carregado regressou com a modalidade de trampolins e as expectativas são positivas. Os órgãos sociais mantêm-se em relação ao mandato anterior, mas entraram mais quatro elementos, uma vez que o clube exige muito trabalho.

