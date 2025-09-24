Exposição em Santarém mostra a vitalidade dos 80 anos da CUF

A exposição comemorativa dos 80 anos da CUF foi inaugurada esta quarta-feira, 24 de Setembro, no Convento de S. Francisco, em Santarém, assinalando também os 10 anos do Hospital CUF Santarém. A iniciativa representa o seu compromisso com os territórios onde está presente a cuidar da saúde das populações. A exposição “80 anos, a Vitalidade de Sempre”, patente até 8 de Outubro, mostra momentos marcantes da história e os desafios e tendências da saúde hoje e no futuro. O presidente da comissão executiva, Rui Diniz, sublinhou o investimento de 10 milhões na ampliação do Hospital CUF de Santarém. O presidente da câmara, João Leite, realçou a aposta inteligente da marca na cidade e que a sua história seja uma inspiração para os futuros investidores no concelho.