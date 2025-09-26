Tomar recebeu sessão solene do Dia Nacional do Farmacêutico

A sessão solene do Dia Nacional do Farmacêutico decorreu em Tomar na tarde de sexta-feira, 26 de Setembro. O Cine-Teatro Paraíso foi palco para a cerimónia que reuniu farmacêuticos vindos de todo o país. A sessão iniciou com discursos, seguindo-se uma actuação musical e, por fim, a entrega de diversas distinções.



Estiveram presentes o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Filipe, o presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, Humberto Martins, entre outras personalidades.

