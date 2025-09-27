O MIRANTE TV | 27-09-2025 14:08
Santarém junta-se em aula noturna para assinalar a Semana Europeia do Desporto
O Largo Visconde Serra do Pilar encheu-se de amantes do desporto numa aula de cycling noturno.
O Largo Visconde Serra do Pilar, em Santarém, foi palco de uma aula de cycling noturno que esgotou todas as inscrições e transformou a praça velha num ginásio a céu aberto. A iniciativa integrou a programação da Semana Europeia do Desporto e reuniu várias dezenas de participantes de todas as idades.
Aqui ficam as melhores imagens de uma noite onde o desporto e o convívio foram os reis da festa.
