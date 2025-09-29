uma parceria com o Jornal Expresso
29/09/2025

O MIRANTE TV | 29-09-2025 14:14

Sociedade Musical Mindense celebra 110 anos de cultura e serviço à população

A Sociedade Musical Mindense vai celebrar o seu 110º aniversário com o festival “Ritmos Outonais”, que decorre de 27 de Setembro a 25 de Outubro, em Minde, no concelho de Alcanena.

Às sextas-feiras, a sede da Sociedade Musical Mindense ganha vida e transforma-se no ponto de encontro dos músicos da única filarmónica do concelho de Alcanena. Entre partituras e momentos de improviso, os ensaios prolongam-se sempre até tarde. A filarmónica já arrancou com o novo projecto, o festival “Ritmos Outonais", que assinala os 110 anos da banda e começou com a iniciativa “Brincar, Criar e Partilhar”, na Praça 14 de Agosto, em Minde.

O programa prolonga-se ao longo do mês e termina a 25 de Outubro, data do aniversário, com um espectáculo que irá juntar música, dança e cantares, envolvendo diferentes associações e grupos artísticos da região.

Aqui ficam algumas imagens de um ensaio da Sociedade Musical Mindense.

