01/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 01-10-2025 17:52

Festival da Terceira Idade assinala Dia Internacional do Idoso em Pernes

Festival da Terceira Idade assinala Dia Internacional do Idoso em Pernes
A iniciativa organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes contou com uma conferência sobre as vicissitudes da idade e também um convívio aberto à comunidade.

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes assinalou esta quarta-feira, 1 de Outubro, o Dia Internacional do Idoso com a realização do Festival da Terceira Idade, uma iniciativa que contou com o apoio da Câmara Municipal de Santarém. A manhã foi dedicada à conferência “A Idade em Debate”, que teve lugar no auditório da ERPI Nossa Senhora da Purificação, e da parte da tarde decorreu um convívio aberto à comunidade.

A conferência contou com um painel recheado de oradores de várias áreas, como o médico António Pinto Correia, o antigo bispo da Diocese de Santarém, Manuel Pelino, o escritor Pedro Chagas Freitas, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas Manuel de Lemos, o apresentador de televisão José Figueiras e o jornalista Fernando Correia. Depois de uma sessão que reflectiu sobre os desafios e os valores associados ao envelhecimento, a celebração estendeu-se à tarde para o Largo do Rossio, com animação musical, passatempos e lanche partilhado.

