uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 01-10-2025 15:18

Aldeia de Água das Casas em Abrantes transformou-se num centro cultural

Aldeia de Água das Casas em Abrantes transformou-se num centro cultural
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A aldeia de Água das Casas, em Abrantes, recebeu nos dias 27 e 28 de Setembro a segunda edição da Mostra organizada pela associação Mundo em Reboliço, que transformou a localidade num centro cultural temporário através de cinema, dança, teatro e memória, reforçando o papel da criação artística na valorização de territórios de baixa densidade.

A aldeia de Água das Casas, no concelho de Abrantes, acolheu nos dias 27 e 28 de Setembro a II Mostra de Água das Casas, uma iniciativa da associação Mundo em Reboliço que visa valorizar territórios de baixa densidade através da criação artística colaborativa e enraizada no território. Com curadoria da coreógrafa Filipa Francisco, a Mostra reuniu cerca de meia centena de pessoas entre artistas, comunidade e associações locais. O evento prossegue a 3 de Outubro, em Abrantes, com actividades na Biblioteca Municipal António Botto e no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA).
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar