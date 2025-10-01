Aldeia de Água das Casas em Abrantes transformou-se num centro cultural

A aldeia de Água das Casas, em Abrantes, recebeu nos dias 27 e 28 de Setembro a segunda edição da Mostra organizada pela associação Mundo em Reboliço, que transformou a localidade num centro cultural temporário através de cinema, dança, teatro e memória, reforçando o papel da criação artística na valorização de territórios de baixa densidade.

A aldeia de Água das Casas, no concelho de Abrantes, acolheu nos dias 27 e 28 de Setembro a II Mostra de Água das Casas, uma iniciativa da associação Mundo em Reboliço que visa valorizar territórios de baixa densidade através da criação artística colaborativa e enraizada no território. Com curadoria da coreógrafa Filipa Francisco, a Mostra reuniu cerca de meia centena de pessoas entre artistas, comunidade e associações locais. O evento prossegue a 3 de Outubro, em Abrantes, com actividades na Biblioteca Municipal António Botto e no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA).