Dia Internacional do Idoso junta instituições e comunidade em Vila Franca de Xira

Rastreios de saúde, música e convívio marcaram o Dia Internacional do Idoso que decorreu esta quarta-feira de manhã em Vila Franca de Xira.

O Dia Internacional do Idoso, que se assinala hoje, 1 de Outubro, foi celebrado em festa no largo da câmara em Vila Franca de Xira. Esta manhã, a iniciativa anual promovida pela Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira contou com a participação de idosos da Santa Casa da Misericórdia da cidade e da Cáritas Paroquial, que venderam rifas e mostraram os seus trabalhos.

A animação musical esteve a cargo da US Band e houve quem desse um pé de dança. Os bombeiros de Vila Franca de Xira realizaram testes de glicémia, mediram a tensão e a PSP sensibilizou os séniores para os riscos de burlas e questões relacionadas com a sua segurança.

A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo e a Liga dos Combatentes foram outras das entidades que participaram num dia que é um momento de convívio e de partilha entre os idosos.

