01/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 01-10-2025 15:39

Dia Internacional do Idoso junta instituições e comunidade em Vila Franca de Xira

Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Rastreios de saúde, música e convívio marcaram o Dia Internacional do Idoso que decorreu esta quarta-feira de manhã em Vila Franca de Xira.

O Dia Internacional do Idoso, que se assinala hoje, 1 de Outubro, foi celebrado em festa no largo da câmara em Vila Franca de Xira. Esta manhã, a iniciativa anual promovida pela Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira contou com a participação de idosos da Santa Casa da Misericórdia da cidade e da Cáritas Paroquial, que venderam rifas e mostraram os seus trabalhos.

A animação musical esteve a cargo da US Band e houve quem desse um pé de dança. Os bombeiros de Vila Franca de Xira realizaram testes de glicémia, mediram a tensão e a PSP sensibilizou os séniores para os riscos de burlas e questões relacionadas com a sua segurança.

A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo e a Liga dos Combatentes foram outras das entidades que participaram num dia que é um momento de convívio e de partilha entre os idosos.

