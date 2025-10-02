Acidente com ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santarém

O MIRANTE TV | 02-10-2025 11:00
Um acidente com uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santarém, na Estrada Nacional 362, entre Santarém e Romeira, no cruzamento do Gualdim, esta quinta-feira, 2 de Outubro, provocou um ferido ligeiro e deixou a viatura de socorro inoperacional. O acidente que envolveu uma viatura ligeira, ocorreu cerca das 10h00, quando a ambulância se dirigia para uma ocorrência na zona.
