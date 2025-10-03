O MIRANTE TV | 03-10-2025 10:26
OJE Logistics inaugura terminal rodoferroviário no Entroncamento
Empresa pretende construir também um novo armazém de apoio à operação.
A OJE Logistics inaugurou no dia 2 de Outubro, na zona industrial do Entroncamento, um novo terminal rodoferroviário que representa um investimento de 14 milhões de euros. A cerimónia contou com a presença do ministro da Habitação e Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, da presidente da Câmara do Entroncamento, Ilda Joaquim, e de outras entidades.
A infraestrutura permite a operação de composições ferroviárias até 1.700 metros e resulta da ligação estratégica da empresa à indústria da pasta e do papel, com o grupo Altri a assumir-se como o principal parceiro e cliente do projecto. A OJE Logistics prevê ainda um novo investimento na construção de um armazém de apoio à operação.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar