O MIRANTE TV | 04-10-2025 12:03
Feira de Outubro e Salão de Artesanato de volta a Vila Franca de Xira
Tradicional certame decorre até 12 de Outubro com actividades para todos os gostos.
O tradicional Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira, que integra a centenária Feira de Outubro, tem este ano a presença de 103 artesãos, 12 deles do concelho.
Num evento de dimensão nacional, os visitantes podem conhecer trabalhos de barro, metal, madeira, cortiça e vidro, entre outras matérias primas.
O certame abriu ao público ao final da tarde de sexta-feira, 3 de Outubro, com a presença de autarcas e dirigentes associativos.
Além do salão de artesanato a Feira de Outubro em VFX inclui também esperas e corridas de toiros, mercado de rua e animações para todas as idades.
A feira tem portas abertas até 12 de Outubro.
* É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE
