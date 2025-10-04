uma parceria com o Jornal Expresso
O MIRANTE TV | 04-10-2025 12:03

Feira de Outubro e Salão de Artesanato de volta a Vila Franca de Xira

Tradicional certame decorre até 12 de Outubro com actividades para todos os gostos.

O tradicional Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira, que integra a centenária Feira de Outubro, tem este ano a presença de 103 artesãos, 12 deles do concelho.

Num evento de dimensão nacional, os visitantes podem conhecer trabalhos de barro, metal, madeira, cortiça e vidro, entre outras matérias primas.

O certame abriu ao público ao final da tarde de sexta-feira, 3 de Outubro, com a presença de autarcas e dirigentes associativos.

Além do salão de artesanato a Feira de Outubro em VFX inclui também esperas e corridas de toiros, mercado de rua e animações para todas as idades.

A feira tem portas abertas até 12 de Outubro.

* É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

