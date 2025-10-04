Victor Rosa recorda a infância simples em Benavente, o esforço de estudar à noite enquanto trabalhava e a ambição que o levou a fundar a BenaMáquina. Uma história de resiliência e de sonhos que ainda hoje o movem.

Victor Rosa é o homem do leme na BenaMáquina e acredita que sem metas não há futuro

Victor Rosa, fundador da Benamáquina em Benavente, recorda uma infância humilde e um percurso marcado pelo trabalho desde os 14 anos. Com uma experiência profissional alicerçada em três continentes ganhou a visão necessária para criar, nos anos 90, uma empresa que hoje é referência na venda e manutenção de máquinas agrícolas e industriais.

Aos 67 anos, continua a liderar a equipa com a mesma filosofia, a de definir objectivos, enfrentar obstáculos e nunca perder a ambição. Defensor das pequenas e médias empresas, critica a carga fiscal que considera injusta e sonha ainda voltar a estudar engenharia.

Simples na forma de estar, valoriza o humanismo, o espírito de equipa e a ligação ao território. Entre a caça, o futebol e a vida em Benavente, mantém-se um empresário que acredita que empreender é saber atravessar rios e montanhas sem medo.