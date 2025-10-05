uma parceria com o Jornal Expresso
05/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 05-10-2025

Grupo Desportivo Sobralense realizou 4ª edição de O Recreio

Evento decorreu no sábado, 4 de Outubro, na antiga escola primária do Sobral, concelho de Ourém.

O Grupo Desportivo Sobralense realizou a 4ª edição de O Recreio, no sábado, 4 de Outubro. O evento decorreu na antiga escola primária do Sobral, concelho de Ourém. Ao longo do dia, a antiga escola encheu-se com artistas locais e nacionais, exposições, música, teatro e performances de diferentes tipos. O Recreio é apresentado como um espaço para descobrir, partilhar e aproveitar o que a arte nacional tem para oferecer. O Grupo Desportivo Sobralense é uma associação criada em 1972.

