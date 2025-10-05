O MIRANTE TV | 05-10-2025 13:36
Tomar recriou Mercado de 1900 na Praça da República
O evento pretende mostrar como era um mercado do princípio do século XX, no local onde decorria habitualmente nessa época.
A Praça da República, em Tomar, recebeu no domingo, dia 5 de Outubro, o “Mercado de 1900”. O evento pretende recriar um mercado do princípio do século XX, no local onde decorria habitualmente nessa época. A iniciativa é organizada pelo Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português e Ranchos Folclóricos do concelho de Tomar. Durante o evento houve animação com bailarico, cantadores e tocadores de instrumentos tradicionais.
