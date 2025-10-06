O MIRANTE TV | 06-10-2025 12:04
Acidente com capotamento no centro de Santarém causa dois feridos
Um aparatoso acidente envolvendo dois automóveis ligeiros causou dois feridos leves na manhã de segunda-feira, 6 de Outubro, na Avenida D. Afonso Henriques, em Santarém. Segundo fonte da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, o alerta foi dado pelas 09h10. Acorreram ao local viaturas e operacionais das duas corporações de bombeiros da cidade, que prestaram assistência às vítimas, antes de as mesmas serem transportadas para o Hospital de Abrantes. Uma das viaturas capotou. O trânsito esteve condicionado no local, tendo estado cortado num dos sentidos. A PSP tomou conta da ocorrência.
