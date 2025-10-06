Natação adaptada do Alhandra SC entra na nova época com 68 praticantes

O Alhandra Sporting Club apresentou as suas equipas de formação e competição de natação adaptada, numa tarde de convívio na Quinta Municipal da Subserra.

O Alhandra Sporting Club apresentou, no sábado à tarde, as suas equipas de formação e de competição de natação adaptada, na Quinta Municipal da Subserra. Nesta época desportiva o clube conta com 68 nadadores, dos quais 19 são atletas de competição e cerca de 12 participam em provas de águas abertas (grandes distâncias).

A época teve início a 1 de Setembro e conta com cinco técnicos dentro de água para acompanhar os nadadores, que têm idades entre os 3 e os 56 anos, e ainda duas pessoas da equipa técnica responsáveis pelos processos burocráticos e pela logística.

No dia da apresentação, as equipas e respectivas famílias conviveram e cortaram o bolo alusivo aos 11 anos da natação adaptada do clube.

