06/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 06-10-2025 13:35

Natação adaptada do Alhandra SC entra na nova época com 68 praticantes

O Alhandra Sporting Club apresentou as suas equipas de formação e competição de natação adaptada, numa tarde de convívio na Quinta Municipal da Subserra.

O Alhandra Sporting Club apresentou, no sábado à tarde, as suas equipas de formação e de competição de natação adaptada, na Quinta Municipal da Subserra. Nesta época desportiva o clube conta com 68 nadadores, dos quais 19 são atletas de competição e cerca de 12 participam em provas de águas abertas (grandes distâncias).
A época teve início a 1 de Setembro e conta com cinco técnicos dentro de água para acompanhar os nadadores, que têm idades entre os 3 e os 56 anos, e ainda duas pessoas da equipa técnica responsáveis pelos processos burocráticos e pela logística.
No dia da apresentação, as equipas e respectivas famílias conviveram e cortaram o bolo alusivo aos 11 anos da natação adaptada do clube.

