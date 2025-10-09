Dance Life Academy prepara-se para o Mundial de Hip-Hop

Academia de dança de Vila Franca de Xira vai levar quatro dezenas de dançarinos a Praga, para o Campeonato do Mundo de Hip-Hop.

Cerca de 40 jovens da Dance Life Academy, de Vila Franca de Xira, vão representar Portugal no Campeonato do Mundo de Hip-Hop, em Praga, de 23 a 25 de Outubro.

Os dançarinos, dos 10 aos 18 anos, treinam intensamente à procura de um lugar no pódio.

Para muitos, é a primeira experiência fora do país, mas todos partilham a mesma paixão e determinação.

A DLA é hoje uma referência no hip-hop nacional. Fundada por João Condesso, formou gerações de bailarinos e já representou Portugal em diversas competições nacionais e internacionais.

