09/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 09-10-2025 10:00

Dance Life Academy prepara-se para o Mundial de Hip-Hop

Academia de dança de Vila Franca de Xira vai levar quatro dezenas de dançarinos a Praga, para o Campeonato do Mundo de Hip-Hop.

Cerca de 40 jovens da Dance Life Academy, de Vila Franca de Xira, vão representar Portugal no Campeonato do Mundo de Hip-Hop, em Praga, de 23 a 25 de Outubro.
Os dançarinos, dos 10 aos 18 anos, treinam intensamente à procura de um lugar no pódio.
Para muitos, é a primeira experiência fora do país, mas todos partilham a mesma paixão e determinação.
A DLA é hoje uma referência no hip-hop nacional. Fundada por João Condesso, formou gerações de bailarinos e já representou Portugal em diversas competições nacionais e internacionais.

